Валюты / LIQT
LIQT: LiqTech International Inc
2.83 USD 0.32 (12.75%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LIQT за сегодня изменился на 12.75%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.53, а максимальная — 2.88.
Следите за динамикой LiqTech International Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости LIQT
- LiqTech opens Texas service center to support water treatment operations
- LiqTech International, Inc. (LIQT) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Atmus Filtration Technologies (ATMU) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- EnerSys (ENS) Beats Q1 Earnings and Revenue Estimates
- Fuel Tech, Inc. (FTEK) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- LiqTech Advanced Oily Wastewater Filtration Selected by North Star BlueScope Steel
- LiqTech International Announces First Quarter 2025 Financial Results
Дневной диапазон
2.53 2.88
Годовой диапазон
1.34 2.98
- Предыдущее закрытие
- 2.51
- Open
- 2.67
- Bid
- 2.83
- Ask
- 3.13
- Low
- 2.53
- High
- 2.88
- Объем
- 157
- Дневное изменение
- 12.75%
- Месячное изменение
- 45.13%
- 6-месячное изменение
- 86.18%
- Годовое изменение
- 13.20%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.