LIQT: LiqTech International Inc
2.65 USD 0.05 (1.92%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do LIQT para hoje mudou para 1.92%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.63 e o mais alto foi 2.79.
Veja a dinâmica do par de moedas LiqTech International Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
LIQT Notícias
Faixa diária
2.63 2.79
Faixa anual
1.34 2.98
- Fechamento anterior
- 2.60
- Open
- 2.69
- Bid
- 2.65
- Ask
- 2.95
- Low
- 2.63
- High
- 2.79
- Volume
- 16
- Mudança diária
- 1.92%
- Mudança mensal
- 35.90%
- Mudança de 6 meses
- 74.34%
- Mudança anual
- 6.00%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh