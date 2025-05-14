Valute / LIQT
LIQT: LiqTech International Inc
2.56 USD 0.09 (3.40%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio LIQT ha avuto una variazione del -3.40% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.54 e ad un massimo di 2.65.
Segui le dinamiche di LiqTech International Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
2.54 2.65
Intervallo Annuale
1.34 2.98
- Chiusura Precedente
- 2.65
- Apertura
- 2.65
- Bid
- 2.56
- Ask
- 2.86
- Minimo
- 2.54
- Massimo
- 2.65
- Volume
- 38
- Variazione giornaliera
- -3.40%
- Variazione Mensile
- 31.28%
- Variazione Semestrale
- 68.42%
- Variazione Annuale
- 2.40%
21 settembre, domenica