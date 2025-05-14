通貨 / LIQT
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
LIQT: LiqTech International Inc
2.65 USD 0.05 (1.92%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
LIQTの今日の為替レートは、1.92%変化しました。日中、通貨は1あたり2.63の安値と2.79の高値で取引されました。
LiqTech International Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LIQT News
- LiqTech opens Texas service center to support water treatment operations
- LiqTech International, Inc. (LIQT) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Atmus Filtration Technologies (ATMU) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- EnerSys (ENS) Beats Q1 Earnings and Revenue Estimates
- Fuel Tech, Inc. (FTEK) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- LiqTech Advanced Oily Wastewater Filtration Selected by North Star BlueScope Steel
- LiqTech International Announces First Quarter 2025 Financial Results
1日のレンジ
2.63 2.79
1年のレンジ
1.34 2.98
- 以前の終値
- 2.60
- 始値
- 2.69
- 買値
- 2.65
- 買値
- 2.95
- 安値
- 2.63
- 高値
- 2.79
- 出来高
- 16
- 1日の変化
- 1.92%
- 1ヶ月の変化
- 35.90%
- 6ヶ月の変化
- 74.34%
- 1年の変化
- 6.00%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K