Devises / LIQT
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
LIQT: LiqTech International Inc
2.56 USD 0.09 (3.40%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de LIQT a changé de -3.40% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 2.54 et à un maximum de 2.65.
Suivez la dynamique LiqTech International Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LIQT Nouvelles
- LiqTech opens Texas service center to support water treatment operations
- LiqTech International, Inc. (LIQT) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Atmus Filtration Technologies (ATMU) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- EnerSys (ENS) Beats Q1 Earnings and Revenue Estimates
- Fuel Tech, Inc. (FTEK) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- LiqTech Advanced Oily Wastewater Filtration Selected by North Star BlueScope Steel
- LiqTech International Announces First Quarter 2025 Financial Results
Range quotidien
2.54 2.65
Range Annuel
1.34 2.98
- Clôture Précédente
- 2.65
- Ouverture
- 2.65
- Bid
- 2.56
- Ask
- 2.86
- Plus Bas
- 2.54
- Plus Haut
- 2.65
- Volume
- 38
- Changement quotidien
- -3.40%
- Changement Mensuel
- 31.28%
- Changement à 6 Mois
- 68.42%
- Changement Annuel
- 2.40%
20 septembre, samedi