통화 / LIQT
LIQT: LiqTech International Inc
2.56 USD 0.09 (3.40%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
LIQT 환율이 오늘 -3.40%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.54이고 고가는 2.65이었습니다.
LiqTech International Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LIQT News
- LiqTech opens Texas service center to support water treatment operations
- LiqTech International, Inc. (LIQT) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Atmus Filtration Technologies (ATMU) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- EnerSys (ENS) Beats Q1 Earnings and Revenue Estimates
- Fuel Tech, Inc. (FTEK) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- LiqTech Advanced Oily Wastewater Filtration Selected by North Star BlueScope Steel
- LiqTech International Announces First Quarter 2025 Financial Results
일일 변동 비율
2.54 2.65
년간 변동
1.34 2.98
- 이전 종가
- 2.65
- 시가
- 2.65
- Bid
- 2.56
- Ask
- 2.86
- 저가
- 2.54
- 고가
- 2.65
- 볼륨
- 38
- 일일 변동
- -3.40%
- 월 변동
- 31.28%
- 6개월 변동
- 68.42%
- 년간 변동율
- 2.40%
20 9월, 토요일