FiyatlarBölümler
Dövizler / LFMD
Geri dön - Hisse senetleri

LFMD: LifeMD Inc

6.36 USD 0.07 (1.09%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

LFMD fiyatı bugün -1.09% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 6.35 ve Yüksek fiyatı olarak 6.54 aralığında işlem gördü.

LifeMD Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

LFMD haberleri

Günlük aralık
6.35 6.54
Yıllık aralık
3.99 15.84
Önceki kapanış
6.43
Açılış
6.48
Satış
6.36
Alış
6.66
Düşük
6.35
Yüksek
6.54
Hacim
1.789 K
Günlük değişim
-1.09%
Aylık değişim
4.43%
6 aylık değişim
19.77%
Yıllık değişim
22.78%
21 Eylül, Pazar