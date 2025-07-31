Währungen / LFMD
LFMD: LifeMD Inc
6.49 USD 0.06 (0.93%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LFMD hat sich für heute um 0.93% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.39 bis zu einem Hoch von 6.52 gehandelt.
Verfolgen Sie die LifeMD Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
LFMD News
Tagesspanne
6.39 6.52
Jahresspanne
3.99 15.84
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.43
- Eröffnung
- 6.48
- Bid
- 6.49
- Ask
- 6.79
- Tief
- 6.39
- Hoch
- 6.52
- Volumen
- 615
- Tagesänderung
- 0.93%
- Monatsänderung
- 6.57%
- 6-Monatsänderung
- 22.22%
- Jahresänderung
- 25.29%
