시세섹션
통화 / LFMD
주식로 돌아가기

LFMD: LifeMD Inc

6.36 USD 0.07 (1.09%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

LFMD 환율이 오늘 -1.09%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 6.35이고 고가는 6.54이었습니다.

LifeMD Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

LFMD News

일일 변동 비율
6.35 6.54
년간 변동
3.99 15.84
이전 종가
6.43
시가
6.48
Bid
6.36
Ask
6.66
저가
6.35
고가
6.54
볼륨
1.789 K
일일 변동
-1.09%
월 변동
4.43%
6개월 변동
19.77%
년간 변동율
22.78%
20 9월, 토요일