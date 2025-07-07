Валюты / LFMD
LFMD: LifeMD Inc
6.01 USD 0.18 (3.09%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LFMD за сегодня изменился на 3.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.78, а максимальная — 6.10.
Следите за динамикой LifeMD Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости LFMD
- Hims and Hers сохраняет рейтинг "Покупать" от BTIG несмотря на замедление GLP-1
- Hims and Hers stock maintains Buy rating at BTIG despite GLP-1 slowdown
- LifeMD stock remains Cantor Fitzgerald’s top 2025 pick with clear growth path
- Hyperion DeFi восстанавливает соответствие требованиям NASDAQ и назначает нового члена совета директоров
- Hyperion DeFi regains Nasdaq compliance, appoints new board member
- Hims & Hers Expanding Partnerships to Build a Global Health Ecosystem
- Hims & Hers Fuels Growth via Market Expansion and New Care Verticals
- LifeMD: The Dip Could Deepen, Valuation More Attractive (NASDAQ:LFMD)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.19%
- LifeMD stock price target lowered to $12 at KeyBanc on elevated costs
- Nasdaq Surges 1%; Uber Sales Top Estimates - Ainos (NASDAQ:AIMD), Astera Labs (NASDAQ:ALAB)
- Apple, Astera Surge Among Market Cap Stock Movers on Wednesday
- LifeMD Stock Plummets 40%. Why Weight Loss Isn't Just A Gimme.
- US Stocks Edge Higher; McDonald's Posts Upbeat Earnings - Ainos (NASDAQ:AIMD), Fractyl Health (NASDAQ:GUTS)
- Super Micro Computer Posts Downbeat Q4 Results, Joins Personalis, Snap And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Day One Biopharmaceutical (NASDAQ:DAWN), Digital Turbine (NASDAQ:APPS)
- Why Astera Labs Shares Are Trading Higher By Over 17%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Astera Labs (NASDAQ:ALAB), Digital Turbine (NASDAQ:APPS)
- LifeMD, Inc. (LFMD) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- LifeMD shares plunge as Q2 results miss, guidance cut
- LifeMD August 2025 slides: Virtual healthcare platform targets $255M in 2025 revenue
- Wayfair, CommScope Holding, Steelcase, IDEXX Laboratories And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Blade Air Mobility (NASDAQ:BLDE), American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- Hims & Hers Leads the Charge in AI-Powered Personalized Healthcare
- LifeMD appoints Shayna Webb Dray as chief operating officer
- LifeMD Q1 2025 presentation slides: Telehealth profitability surges amid 30% revenue growth
- Rare Stock Picks In June 2025 - From 26 Discerning Analysts
Дневной диапазон
5.78 6.10
Годовой диапазон
3.99 15.84
- Предыдущее закрытие
- 5.83
- Open
- 5.85
- Bid
- 6.01
- Ask
- 6.31
- Low
- 5.78
- High
- 6.10
- Объем
- 1.741 K
- Дневное изменение
- 3.09%
- Месячное изменение
- -1.31%
- 6-месячное изменение
- 13.18%
- Годовое изменение
- 16.02%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.