LFMD: LifeMD Inc
6.50 USD 0.42 (6.91%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do LFMD para hoje mudou para 6.91%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 6.10 e o mais alto foi 6.57.
Veja a dinâmica do par de moedas LifeMD Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
LFMD Notícias
- Ações da Hims and Hers mantêm recomendação de compra da BTIG apesar da desaceleração do GLP-1
- Hyperion DeFi recupera conformidade com Nasdaq e nomeia novo membro do conselho
- LifeMD: The Dip Could Deepen, Valuation More Attractive (NASDAQ:LFMD)
- LifeMD stock price target lowered to $12 at KeyBanc on elevated costs
- LifeMD Stock Plummets 40%. Why Weight Loss Isn't Just A Gimme.
- LifeMD, Inc. (LFMD) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- LifeMD shares plunge as Q2 results miss, guidance cut
- LifeMD August 2025 slides: Virtual healthcare platform targets $255M in 2025 revenue
- LifeMD appoints Shayna Webb Dray as chief operating officer
- LifeMD Q1 2025 presentation slides: Telehealth profitability surges amid 30% revenue growth
- Rare Stock Picks In June 2025 - From 26 Discerning Analysts
Faixa diária
6.10 6.57
Faixa anual
3.99 15.84
- Fechamento anterior
- 6.08
- Open
- 6.12
- Bid
- 6.50
- Ask
- 6.80
- Low
- 6.10
- High
- 6.57
- Volume
- 1.389 K
- Mudança diária
- 6.91%
- Mudança mensal
- 6.73%
- Mudança de 6 meses
- 22.41%
- Mudança anual
- 25.48%
