通貨 / LFMD
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
LFMD: LifeMD Inc
6.43 USD 0.35 (5.76%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
LFMDの今日の為替レートは、5.76%変化しました。日中、通貨は1あたり6.10の安値と6.57の高値で取引されました。
LifeMD Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LFMD News
- Hims and Hers株、GLP-1減速にもかかわらずBTIGの買い推奨維持
- Hims and Hers stock maintains Buy rating at BTIG despite GLP-1 slowdown
- LifeMD stock remains Cantor Fitzgerald’s top 2025 pick with clear growth path
- ハイペリオンDeFi、Nasdaq適合を回復し新取締役を任命
- Hyperion DeFi regains Nasdaq compliance, appoints new board member
- Hims & Hers Expanding Partnerships to Build a Global Health Ecosystem
- Hims & Hers Fuels Growth via Market Expansion and New Care Verticals
- LifeMD: The Dip Could Deepen, Valuation More Attractive (NASDAQ:LFMD)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.19%
- LifeMD stock price target lowered to $12 at KeyBanc on elevated costs
- Nasdaq Surges 1%; Uber Sales Top Estimates - Ainos (NASDAQ:AIMD), Astera Labs (NASDAQ:ALAB)
- Apple, Astera Surge Among Market Cap Stock Movers on Wednesday
- LifeMD Stock Plummets 40%. Why Weight Loss Isn't Just A Gimme.
- US Stocks Edge Higher; McDonald's Posts Upbeat Earnings - Ainos (NASDAQ:AIMD), Fractyl Health (NASDAQ:GUTS)
- Super Micro Computer Posts Downbeat Q4 Results, Joins Personalis, Snap And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Day One Biopharmaceutical (NASDAQ:DAWN), Digital Turbine (NASDAQ:APPS)
- Why Astera Labs Shares Are Trading Higher By Over 17%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Astera Labs (NASDAQ:ALAB), Digital Turbine (NASDAQ:APPS)
- LifeMD, Inc. (LFMD) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- LifeMD shares plunge as Q2 results miss, guidance cut
- LifeMD August 2025 slides: Virtual healthcare platform targets $255M in 2025 revenue
- Wayfair, CommScope Holding, Steelcase, IDEXX Laboratories And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Blade Air Mobility (NASDAQ:BLDE), American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- Hims & Hers Leads the Charge in AI-Powered Personalized Healthcare
- LifeMD appoints Shayna Webb Dray as chief operating officer
- LifeMD Q1 2025 presentation slides: Telehealth profitability surges amid 30% revenue growth
- Rare Stock Picks In June 2025 - From 26 Discerning Analysts
1日のレンジ
6.10 6.57
1年のレンジ
3.99 15.84
- 以前の終値
- 6.08
- 始値
- 6.12
- 買値
- 6.43
- 買値
- 6.73
- 安値
- 6.10
- 高値
- 6.57
- 出来高
- 2.437 K
- 1日の変化
- 5.76%
- 1ヶ月の変化
- 5.58%
- 6ヶ月の変化
- 21.09%
- 1年の変化
- 24.13%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K