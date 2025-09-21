FiyatlarBölümler
LCFYW
LCFYW: Locafy Limited - Warrant

10.5000 USD 2.6200 (19.97%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

LCFYW fiyatı bugün -19.97% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 9.0400 ve Yüksek fiyatı olarak 10.5000 aralığında işlem gördü.

Günlük aralık
9.0400 10.5000
Yıllık aralık
3.3300 213.8500
Önceki kapanış
13.1200
Açılış
9.3800
Satış
10.5000
Alış
10.5030
Düşük
9.0400
Yüksek
10.5000
Hacim
8
Günlük değişim
-19.97%
Aylık değişim
1.45%
6 aylık değişim
30.43%
Yıllık değişim
79.49%
21 Eylül, Pazar