Dövizler / LCFYW
LCFYW: Locafy Limited - Warrant
10.5000 USD 2.6200 (19.97%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
LCFYW fiyatı bugün -19.97% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 9.0400 ve Yüksek fiyatı olarak 10.5000 aralığında işlem gördü.
Locafy Limited - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
9.0400 10.5000
Yıllık aralık
3.3300 213.8500
- Önceki kapanış
- 13.1200
- Açılış
- 9.3800
- Satış
- 10.5000
- Alış
- 10.5030
- Düşük
- 9.0400
- Yüksek
- 10.5000
- Hacim
- 8
- Günlük değişim
- -19.97%
- Aylık değişim
- 1.45%
- 6 aylık değişim
- 30.43%
- Yıllık değişim
- 79.49%
21 Eylül, Pazar