Währungen / LCFYW
LCFYW: Locafy Limited - Warrant
10.5000 USD 2.6200 (19.97%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LCFYW hat sich für heute um -19.97% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.0400 bis zu einem Hoch von 10.5000 gehandelt.
Verfolgen Sie die Locafy Limited - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
9.0400 10.5000
Jahresspanne
3.3300 213.8500
- Vorheriger Schlusskurs
- 13.1200
- Eröffnung
- 9.3800
- Bid
- 10.5000
- Ask
- 10.5030
- Tief
- 9.0400
- Hoch
- 10.5000
- Volumen
- 8
- Tagesänderung
- -19.97%
- Monatsänderung
- 1.45%
- 6-Monatsänderung
- 30.43%
- Jahresänderung
- 79.49%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K