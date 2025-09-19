KurseKategorien
Währungen / LCFYW
LCFYW: Locafy Limited - Warrant

10.5000 USD 2.6200 (19.97%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von LCFYW hat sich für heute um -19.97% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.0400 bis zu einem Hoch von 10.5000 gehandelt.

Verfolgen Sie die Locafy Limited - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
9.0400 10.5000
Jahresspanne
3.3300 213.8500
Vorheriger Schlusskurs
13.1200
Eröffnung
9.3800
Bid
10.5000
Ask
10.5030
Tief
9.0400
Hoch
10.5000
Volumen
8
Tagesänderung
-19.97%
Monatsänderung
1.45%
6-Monatsänderung
30.43%
Jahresänderung
79.49%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K