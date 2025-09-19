クォートセクション
通貨 / LCFYW
LCFYW: Locafy Limited - Warrant

10.5000 USD 2.6200 (19.97%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

LCFYWの今日の為替レートは、-19.97%変化しました。日中、通貨は1あたり9.0400の安値と10.5000の高値で取引されました。

Locafy Limited - Warrantダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • D1
  • W1
  • MN
1日のレンジ
9.0400 10.5000
1年のレンジ
3.3300 213.8500
以前の終値
13.1200
始値
9.3800
買値
10.5000
買値
10.5030
安値
9.0400
高値
10.5000
出来高
8
1日の変化
-19.97%
1ヶ月の変化
1.45%
6ヶ月の変化
30.43%
1年の変化
79.49%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K