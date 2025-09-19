通貨 / LCFYW
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
LCFYW: Locafy Limited - Warrant
10.5000 USD 2.6200 (19.97%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
LCFYWの今日の為替レートは、-19.97%変化しました。日中、通貨は1あたり9.0400の安値と10.5000の高値で取引されました。
Locafy Limited - Warrantダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
9.0400 10.5000
1年のレンジ
3.3300 213.8500
- 以前の終値
- 13.1200
- 始値
- 9.3800
- 買値
- 10.5000
- 買値
- 10.5030
- 安値
- 9.0400
- 高値
- 10.5000
- 出来高
- 8
- 1日の変化
- -19.97%
- 1ヶ月の変化
- 1.45%
- 6ヶ月の変化
- 30.43%
- 1年の変化
- 79.49%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K