LCFYW: Locafy Limited - Warrant

10.5000 USD 2.6200 (19.97%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de LCFYW de hoy ha cambiado un -19.97%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 9.0400, mientras que el máximo ha alcanzado 10.5000.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Locafy Limited - Warrant. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • D1
  • W1
  • MN
Rango diario
9.0400 10.5000
Rango anual
3.3300 213.8500
Cierres anteriores
13.1200
Open
9.3800
Bid
10.5000
Ask
10.5030
Low
9.0400
High
10.5000
Volumen
8
Cambio diario
-19.97%
Cambio mensual
1.45%
Cambio a 6 meses
30.43%
Cambio anual
79.49%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B