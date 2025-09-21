Valute / LCFYW
LCFYW: Locafy Limited - Warrant
10.5000 USD 2.6200 (19.97%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio LCFYW ha avuto una variazione del -19.97% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.0400 e ad un massimo di 10.5000.
Segui le dinamiche di Locafy Limited - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
9.0400 10.5000
Intervallo Annuale
3.3300 213.8500
- Chiusura Precedente
- 13.1200
- Apertura
- 9.3800
- Bid
- 10.5000
- Ask
- 10.5030
- Minimo
- 9.0400
- Massimo
- 10.5000
- Volume
- 8
- Variazione giornaliera
- -19.97%
- Variazione Mensile
- 1.45%
- Variazione Semestrale
- 30.43%
- Variazione Annuale
- 79.49%
21 settembre, domenica