LCFYW: Locafy Limited - Warrant

10.5000 USD 2.6200 (19.97%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio LCFYW ha avuto una variazione del -19.97% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.0400 e ad un massimo di 10.5000.

Segui le dinamiche di Locafy Limited - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
9.0400 10.5000
Intervallo Annuale
3.3300 213.8500
Chiusura Precedente
13.1200
Apertura
9.3800
Bid
10.5000
Ask
10.5030
Minimo
9.0400
Massimo
10.5000
Volume
8
Variazione giornaliera
-19.97%
Variazione Mensile
1.45%
Variazione Semestrale
30.43%
Variazione Annuale
79.49%
21 settembre, domenica