LCFYW: Locafy Limited - Warrant

10.5000 USD 2.6200 (19.97%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс LCFYW за сегодня изменился на -19.97%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.0400, а максимальная — 10.5000.

Следите за динамикой Locafy Limited - Warrant. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
9.0400 10.5000
Годовой диапазон
3.3300 213.8500
Предыдущее закрытие
13.1200
Open
9.3800
Bid
10.5000
Ask
10.5030
Low
9.0400
High
10.5000
Объем
8
Дневное изменение
-19.97%
Месячное изменение
1.45%
6-месячное изменение
30.43%
Годовое изменение
79.49%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.