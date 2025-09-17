Валюты / LCFYW
LCFYW: Locafy Limited - Warrant
10.5000 USD 2.6200 (19.97%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LCFYW за сегодня изменился на -19.97%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.0400, а максимальная — 10.5000.
Следите за динамикой Locafy Limited - Warrant. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
9.0400 10.5000
Годовой диапазон
3.3300 213.8500
- Предыдущее закрытие
- 13.1200
- Open
- 9.3800
- Bid
- 10.5000
- Ask
- 10.5030
- Low
- 9.0400
- High
- 10.5000
- Объем
- 8
- Дневное изменение
- -19.97%
- Месячное изменение
- 1.45%
- 6-месячное изменение
- 30.43%
- Годовое изменение
- 79.49%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.