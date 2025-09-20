통화 / LCFYW
LCFYW: Locafy Limited - Warrant
10.5000 USD 2.6200 (19.97%)
부문: 커뮤니케이션 서비스 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
LCFYW 환율이 오늘 -19.97%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 9.0400이고 고가는 10.5000이었습니다.
Locafy Limited - Warrant 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
9.0400 10.5000
년간 변동
3.3300 213.8500
- 이전 종가
- 13.1200
- 시가
- 9.3800
- Bid
- 10.5000
- Ask
- 10.5030
- 저가
- 9.0400
- 고가
- 10.5000
- 볼륨
- 8
- 일일 변동
- -19.97%
- 월 변동
- 1.45%
- 6개월 변동
- 30.43%
- 년간 변동율
- 79.49%
20 9월, 토요일