LAFAU hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Lafayette Acquisition Corp. hisse senedi 10.0300 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 10.0300 - 10.0300 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 10.0400 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 1 değerine ulaştı. LAFAU canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Lafayette Acquisition Corp. hisse senedi temettü ödüyor mu? Lafayette Acquisition Corp. hisse senedi şu anda 10.0300 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 0.40% ve USD değerlerini izler. LAFAU hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

LAFAU hisse senedi nasıl alınır? Lafayette Acquisition Corp. hisselerini şu anki 10.0300 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 10.0300 ve Ask 10.0330 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 1 ve günlük değişim oranı 0.00% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte LAFAU fiyat hareketlerini takip edin.

LAFAU hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Lafayette Acquisition Corp. hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 9.9900 - 10.1500 ve mevcut fiyatı 10.0300 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 10.0300 veya Ask 10.0330 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.00% ve 6 aylık değişim oranı 0.40% değerlerini karşılaştırır. LAFAU fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Lafayette Acquisition Corp. hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Lafayette Acquisition Corp. hisse senedi yıllık olarak 10.1500 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 9.9900 - 10.1500). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 10.0400 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Lafayette Acquisition Corp. performansını takip edin.

Lafayette Acquisition Corp. hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Lafayette Acquisition Corp. (LAFAU) hisse senedi yıllık olarak en düşük 9.9900 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 10.0300 ve hareket ettiği yıllık aralık 9.9900 - 10.1500 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki LAFAU fiyat hareketlerini izleyin.