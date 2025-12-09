- Aperçu
LAFAU: Lafayette Acquisition Corp.
Le taux de change de LAFAU a changé de -0.10% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 10.0300 et à un maximum de 10.0300.
Suivez la dynamique Lafayette Acquisition Corp.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action LAFAU aujourd'hui ?
L'action Lafayette Acquisition Corp. est cotée à 10.0300 aujourd'hui. Elle se négocie dans 10.0300 - 10.0300, a clôturé hier à 10.0400 et son volume d'échange a atteint 1. Le graphique en temps réel du cours de LAFAU présente ces mises à jour.
L'action Lafayette Acquisition Corp. verse-t-elle des dividendes ?
Lafayette Acquisition Corp. est actuellement valorisé à 10.0300. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 0.40% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de LAFAU.
Comment acheter des actions LAFAU ?
Vous pouvez acheter des actions Lafayette Acquisition Corp. au cours actuel de 10.0300. Les ordres sont généralement placés à proximité de 10.0300 ou de 10.0330, le 1 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de LAFAU sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action LAFAU ?
Investir dans Lafayette Acquisition Corp. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 9.9900 - 10.1500 et le prix actuel 10.0300. Beaucoup comparent 0.00% et 0.40% avant de passer des ordres à 10.0300 ou 10.0330. Consultez le graphique du cours de LAFAU en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Lafayette Acquisition Corp. ?
Le cours le plus élevé de Lafayette Acquisition Corp. l'année dernière était 10.1500. Au cours de 9.9900 - 10.1500, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 10.0400 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Lafayette Acquisition Corp. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Lafayette Acquisition Corp. ?
Le cours le plus bas de Lafayette Acquisition Corp. (LAFAU) sur l'année a été 9.9900. Sa comparaison avec 10.0300 et 9.9900 - 10.1500 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de LAFAU sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action LAFAU a-t-elle été divisée ?
Lafayette Acquisition Corp. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 10.0400 et 0.40% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 10.0400
- Ouverture
- 10.0300
- Bid
- 10.0300
- Ask
- 10.0330
- Plus Bas
- 10.0300
- Plus Haut
- 10.0300
- Volume
- 1
- Changement quotidien
- -0.10%
- Changement Mensuel
- 0.00%
- Changement à 6 Mois
- 0.40%
- Changement Annuel
- 0.40%
- Act
- 7.670 M
- Fcst
- 7.332 M
- Prev
- 7.658 M
- Act
- -0.3%
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 4.175%
- Fcst
- Prev
- 4.074%