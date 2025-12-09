- Übersicht
LAFAU: Lafayette Acquisition Corp.
Der Wechselkurs von LAFAU hat sich für heute um -0.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.0300 bis zu einem Hoch von 10.0300 gehandelt.
Verfolgen Sie die Lafayette Acquisition Corp.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von LAFAU heute?
Die Aktie von Lafayette Acquisition Corp. (LAFAU) notiert heute bei 10.0300. Sie wird innerhalb einer Spanne von 10.0300 - 10.0300 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 10.0400 und das Handelsvolumen erreichte 1. Das Live-Chart von LAFAU zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie LAFAU Dividenden?
Lafayette Acquisition Corp. wird derzeit mit 10.0300 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 0.40% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von LAFAU zu verfolgen.
Wie kaufe ich LAFAU-Aktien?
Sie können Aktien von Lafayette Acquisition Corp. (LAFAU) zum aktuellen Kurs von 10.0300 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 10.0300 oder 10.0330 platziert, während 1 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von LAFAU auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in LAFAU-Aktien?
Bei einer Investition in Lafayette Acquisition Corp. müssen die jährliche Spanne 9.9900 - 10.1500 und der aktuelle Kurs 10.0300 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.00% und 0.40%, bevor sie Orders zu 10.0300 oder 10.0330 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von LAFAU.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Lafayette Acquisition Corp.?
Der höchste Kurs von Lafayette Acquisition Corp. (LAFAU) im vergangenen Jahr lag bei 10.1500. Innerhalb von 9.9900 - 10.1500 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 10.0400 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Lafayette Acquisition Corp. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Lafayette Acquisition Corp.?
Der niedrigste Kurs von Lafayette Acquisition Corp. (LAFAU) im Laufe des Jahres betrug 9.9900. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 10.0300 und der Spanne 9.9900 - 10.1500 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von LAFAU live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von LAFAU statt?
Lafayette Acquisition Corp. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 10.0400 und 0.40% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.0400
- Eröffnung
- 10.0300
- Bid
- 10.0300
- Ask
- 10.0330
- Tief
- 10.0300
- Hoch
- 10.0300
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- -0.10%
- Monatsänderung
- 0.00%
- 6-Monatsänderung
- 0.40%
- Jahresänderung
- 0.40%
- Akt
- 7.670 M
- Erw
- 7.332 M
- Vorh
- 7.658 M
- Akt
- -0.3%
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 4.074%