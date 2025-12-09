КотировкиРазделы
Валюты / LAFAU
Назад в Рынок акций США

LAFAU: Lafayette Acquisition Corp.

10.0300 USD 0.0100 (0.10%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс LAFAU за сегодня изменился на -0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.0300, а максимальная — 10.0300.

Следите за динамикой Lafayette Acquisition Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций LAFAU сегодня?

Lafayette Acquisition Corp. (LAFAU) сегодня оценивается на уровне 10.0300. Инструмент торгуется в пределах 10.0300 - 10.0300, вчерашнее закрытие составило 10.0400, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LAFAU в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Lafayette Acquisition Corp.?

Lafayette Acquisition Corp. в настоящее время оценивается в 10.0300. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.40% и USD. Отслеживайте движения LAFAU на графике в реальном времени.

Как купить акции LAFAU?

Вы можете купить акции Lafayette Acquisition Corp. (LAFAU) по текущей цене 10.0300. Ордера обычно размещаются около 10.0300 или 10.0330, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LAFAU на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции LAFAU?

Инвестирование в Lafayette Acquisition Corp. предполагает учет годового диапазона 9.9900 - 10.1500 и текущей цены 10.0300. Многие сравнивают 0.00% и 0.40% перед размещением ордеров на 10.0300 или 10.0330. Изучайте ежедневные изменения цены LAFAU на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Lafayette Acquisition Corp.?

Самая высокая цена Lafayette Acquisition Corp. (LAFAU) за последний год составила 10.1500. Акции заметно колебались в пределах 9.9900 - 10.1500, сравнение с 10.0400 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Lafayette Acquisition Corp. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Lafayette Acquisition Corp.?

Самая низкая цена Lafayette Acquisition Corp. (LAFAU) за год составила 9.9900. Сравнение с текущими 10.0300 и 9.9900 - 10.1500 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LAFAU во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций LAFAU?

В прошлом Lafayette Acquisition Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.0400 и 0.40% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.0300 10.0300
Годовой диапазон
9.9900 10.1500
Предыдущее закрытие
10.0400
Open
10.0300
Bid
10.0300
Ask
10.0330
Low
10.0300
High
10.0300
Объем
1
Дневное изменение
-0.10%
Месячное изменение
0.00%
6-месячное изменение
0.40%
Годовое изменение
0.40%
09 декабря, вторник
15:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
7.670 млн
Прог.
7.332 млн
Пред.
7.658 млн
15:00
USD
Индекс ведущих экономических индикаторов м/м от CB
Акт.
-0.3%
Прог.
Пред.
17:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Отчет по оценкам спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций
Акт.
4.175%
Прог.
Пред.
4.074%