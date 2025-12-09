- Обзор рынка
LAFAU: Lafayette Acquisition Corp.
Курс LAFAU за сегодня изменился на -0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.0300, а максимальная — 10.0300.
Следите за динамикой Lafayette Acquisition Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций LAFAU сегодня?
Lafayette Acquisition Corp. (LAFAU) сегодня оценивается на уровне 10.0300. Инструмент торгуется в пределах 10.0300 - 10.0300, вчерашнее закрытие составило 10.0400, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LAFAU в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Lafayette Acquisition Corp.?
Lafayette Acquisition Corp. в настоящее время оценивается в 10.0300. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.40% и USD. Отслеживайте движения LAFAU на графике в реальном времени.
Как купить акции LAFAU?
Вы можете купить акции Lafayette Acquisition Corp. (LAFAU) по текущей цене 10.0300. Ордера обычно размещаются около 10.0300 или 10.0330, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LAFAU на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции LAFAU?
Инвестирование в Lafayette Acquisition Corp. предполагает учет годового диапазона 9.9900 - 10.1500 и текущей цены 10.0300. Многие сравнивают 0.00% и 0.40% перед размещением ордеров на 10.0300 или 10.0330. Изучайте ежедневные изменения цены LAFAU на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Lafayette Acquisition Corp.?
Самая высокая цена Lafayette Acquisition Corp. (LAFAU) за последний год составила 10.1500. Акции заметно колебались в пределах 9.9900 - 10.1500, сравнение с 10.0400 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Lafayette Acquisition Corp. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Lafayette Acquisition Corp.?
Самая низкая цена Lafayette Acquisition Corp. (LAFAU) за год составила 9.9900. Сравнение с текущими 10.0300 и 9.9900 - 10.1500 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LAFAU во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций LAFAU?
В прошлом Lafayette Acquisition Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.0400 и 0.40% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.0400
- Open
- 10.0300
- Bid
- 10.0300
- Ask
- 10.0330
- Low
- 10.0300
- High
- 10.0300
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -0.10%
- Месячное изменение
- 0.00%
- 6-месячное изменение
- 0.40%
- Годовое изменение
- 0.40%
- Акт.
- 7.670 млн
- Прог.
- 7.332 млн
- Пред.
- 7.658 млн
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.175%
- Прог.
- Пред.
- 4.074%