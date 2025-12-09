- Visão do mercado
LAFAU: Lafayette Acquisition Corp.
A taxa do LAFAU para hoje mudou para -0.10%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 10.0300 e o mais alto foi 10.0300.
Veja a dinâmica do par de moedas Lafayette Acquisition Corp.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de LAFAU hoje?
Hoje Lafayette Acquisition Corp. (LAFAU) está avaliado em 10.0300. O instrumento é negociado dentro de 10.0300 - 10.0300, o fechamento de ontem foi 10.0400, e o volume de negociação atingiu 1. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de LAFAU em tempo real.
As ações de Lafayette Acquisition Corp. pagam dividendos?
Atualmente Lafayette Acquisition Corp. está avaliado em 10.0300. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 0.40% e USD. Monitore os movimentos de LAFAU no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de LAFAU?
Você pode comprar ações de Lafayette Acquisition Corp. (LAFAU) pelo preço atual 10.0300. Ordens geralmente são executadas perto de 10.0300 ou 10.0330, enquanto 1 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de LAFAU no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de LAFAU?
Investir em Lafayette Acquisition Corp. envolve considerar a faixa anual 9.9900 - 10.1500 e o preço atual 10.0300. Muitos comparam 0.00% e 0.40% antes de enviar ordens em 10.0300 ou 10.0330. Estude as mudanças diárias de preço de LAFAU no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Lafayette Acquisition Corp.?
O maior preço de Lafayette Acquisition Corp. (LAFAU) no último ano foi 10.1500. As ações oscilaram bastante dentro de 9.9900 - 10.1500, e a comparação com 10.0400 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Lafayette Acquisition Corp. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Lafayette Acquisition Corp.?
O menor preço de Lafayette Acquisition Corp. (LAFAU) no ano foi 9.9900. A comparação com o preço atual 10.0300 e 9.9900 - 10.1500 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de LAFAU em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de LAFAU?
No passado Lafayette Acquisition Corp. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 10.0400 e 0.40% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 10.0400
- Open
- 10.0300
- Bid
- 10.0300
- Ask
- 10.0330
- Low
- 10.0300
- High
- 10.0300
- Volume
- 1
- Mudança diária
- -0.10%
- Mudança mensal
- 0.00%
- Mudança de 6 meses
- 0.40%
- Mudança anual
- 0.40%
- Atu.
- 7.670 milh
- Projeç.
- 7.332 milh
- Prév.
- 7.658 milh
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 4.074%