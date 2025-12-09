クォートセクション
LAFAU: ラファイエット・アクイジション

10.0300 USD 0.0100 (0.10%)
セクター: その他の銘柄 ベース: 米ドル 利益通貨: 米ドル

LAFAUの今日の為替レートは、-0.10%変化しました。日中、通貨は1あたり10.0300の安値と10.0300の高値で取引されました。

ラファイエット・アクイジションダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

LAFAU株の現在の価格は？

ラファイエット・アクイジションの株価は本日10.0300です。10.0300 - 10.0300内で取引され、前日の終値は10.0400、取引量は1に達しました。LAFAUのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

ラファイエット・アクイジションの株は配当を出しますか？

ラファイエット・アクイジションの現在の価格は10.0300です。配当方針は会社によりますが、投資家は0.40%やUSDにも注目します。LAFAUの動きはライブチャートで確認できます。

LAFAU株を買う方法は？

ラファイエット・アクイジションの株は現在10.0300で購入可能です。注文は通常10.0300または10.0330付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。LAFAUの最新情報はライブチャートで確認できます。

LAFAU株に投資する方法は？

ラファイエット・アクイジションへの投資では、年間の値幅9.9900 - 10.1500と現在の10.0300を考慮します。注文は多くの場合10.0300や10.0330で行われる前に、0.00%や0.40%と比較されます。LAFAUの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

ラファイエット・アクイジションの株の最高値は？

ラファイエット・アクイジションの過去1年の最高値は10.1500でした。9.9900 - 10.1500内で株価は大きく変動し、10.0400と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ラファイエット・アクイジションのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

ラファイエット・アクイジションの株の最低値は？

ラファイエット・アクイジション(LAFAU)の年間最安値は9.9900でした。現在の10.0300や9.9900 - 10.1500と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。LAFAUの動きはライブチャートで確認できます。

LAFAUの株式分割はいつ行われましたか？

ラファイエット・アクイジションは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.0400、0.40%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
10.0300 10.0300
1年のレンジ
9.9900 10.1500
以前の終値
10.0400
始値
10.0300
買値
10.0300
買値
10.0330
安値
10.0300
高値
10.0300
出来高
1
1日の変化
-0.10%
1ヶ月の変化
0.00%
6ヶ月の変化
0.40%
1年の変化
0.40%
09 12月, 火曜日
15:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
7.670 M
期待
7.332 M
7.658 M
15:00
USD
景気先行指数前月比
実際
-0.3%
期待
17:00
USD
EIA短期エネルギー見通し
実際
期待
17:00
USD
WASDE報告書
実際
期待
18:00
USD
10年債入札
実際
期待
4.074%