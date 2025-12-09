- 概要
LAFAU: ラファイエット・アクイジション
LAFAUの今日の為替レートは、-0.10%変化しました。日中、通貨は1あたり10.0300の安値と10.0300の高値で取引されました。
ラファイエット・アクイジションダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
LAFAU株の現在の価格は？
ラファイエット・アクイジションの株価は本日10.0300です。10.0300 - 10.0300内で取引され、前日の終値は10.0400、取引量は1に達しました。LAFAUのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
ラファイエット・アクイジションの株は配当を出しますか？
ラファイエット・アクイジションの現在の価格は10.0300です。配当方針は会社によりますが、投資家は0.40%やUSDにも注目します。LAFAUの動きはライブチャートで確認できます。
LAFAU株を買う方法は？
ラファイエット・アクイジションの株は現在10.0300で購入可能です。注文は通常10.0300または10.0330付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。LAFAUの最新情報はライブチャートで確認できます。
LAFAU株に投資する方法は？
ラファイエット・アクイジションへの投資では、年間の値幅9.9900 - 10.1500と現在の10.0300を考慮します。注文は多くの場合10.0300や10.0330で行われる前に、0.00%や0.40%と比較されます。LAFAUの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
ラファイエット・アクイジションの株の最高値は？
ラファイエット・アクイジションの過去1年の最高値は10.1500でした。9.9900 - 10.1500内で株価は大きく変動し、10.0400と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ラファイエット・アクイジションのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
ラファイエット・アクイジションの株の最低値は？
ラファイエット・アクイジション(LAFAU)の年間最安値は9.9900でした。現在の10.0300や9.9900 - 10.1500と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。LAFAUの動きはライブチャートで確認できます。
LAFAUの株式分割はいつ行われましたか？
ラファイエット・アクイジションは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.0400、0.40%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 10.0400
- 始値
- 10.0300
- 買値
- 10.0300
- 買値
- 10.0330
- 安値
- 10.0300
- 高値
- 10.0300
- 出来高
- 1
- 1日の変化
- -0.10%
- 1ヶ月の変化
- 0.00%
- 6ヶ月の変化
- 0.40%
- 1年の変化
- 0.40%
- 実際
- 7.670 M
- 期待
- 7.332 M
- 前
- 7.658 M
- 実際
- -0.3%
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 4.074%