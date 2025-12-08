报价部分
货币 / LAFAU
LAFAU: Lafayette Acquisition Corp.

10.0400 USD 0.0000 (0.00%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日LAFAU汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点10.0300和高点10.0400进行交易。

关注Lafayette Acquisition Corp.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

LAFAU股票今天的价格是多少？

Lafayette Acquisition Corp.股票今天的定价为10.0400。它在10.0300 - 10.0400范围内交易，昨天的收盘价为10.0400，交易量达到11。LAFAU的实时价格图表显示了这些更新。

Lafayette Acquisition Corp.股票是否支付股息？

Lafayette Acquisition Corp.目前的价值为10.0400。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.50%和USD。实时查看图表以跟踪LAFAU走势。

如何购买LAFAU股票？

您可以以10.0400的当前价格购买Lafayette Acquisition Corp.股票。订单通常设置在10.0400或10.0430附近，而11和0.10%显示市场活动。立即关注LAFAU的实时图表更新。

如何投资LAFAU股票？

投资Lafayette Acquisition Corp.需要考虑年度范围9.9900 - 10.1500和当前价格10.0400。许多人在以10.0400或10.0430下订单之前，会比较0.10%和。实时查看LAFAU价格图表，了解每日变化。

Lafayette Acquisition Corp.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Lafayette Acquisition Corp.的最高价格是10.1500。在9.9900 - 10.1500内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Lafayette Acquisition Corp.的绩效。

Lafayette Acquisition Corp.股票的最低价格是多少？

Lafayette Acquisition Corp.（LAFAU）的最低价格为9.9900。将其与当前的10.0400和9.9900 - 10.1500进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LAFAU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

LAFAU股票是什么时候拆分的？

Lafayette Acquisition Corp.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.0400和0.50%中可见。

日范围
10.0300 10.0400
年范围
9.9900 10.1500
前一天收盘价
10.0400
开盘价
10.0300
卖价
10.0400
买价
10.0430
最低价
10.0300
最高价
10.0400
交易量
11
日变化
0.00%
月变化
0.10%
6个月变化
0.50%
年变化
0.50%
08 十二月, 星期一
18:00
USD
3年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
3.579%