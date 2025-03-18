FiyatlarBölümler
Dövizler / KTCC
Geri dön - Hisse senetleri

KTCC: Key Tronic Corporation

3.57 USD 0.02 (0.56%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

KTCC fiyatı bugün -0.56% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 3.45 ve Yüksek fiyatı olarak 3.65 aralığında işlem gördü.

Key Tronic Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

KTCC haberleri

Günlük aralık
3.45 3.65
Yıllık aralık
2.21 6.11
Önceki kapanış
3.59
Açılış
3.56
Satış
3.57
Alış
3.87
Düşük
3.45
Yüksek
3.65
Hacim
113
Günlük değişim
-0.56%
Aylık değişim
21.84%
6 aylık değişim
36.78%
Yıllık değişim
-35.68%
21 Eylül, Pazar