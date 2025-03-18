Валюты / KTCC
KTCC: Key Tronic Corporation
3.62 USD 0.09 (2.55%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс KTCC за сегодня изменился на 2.55%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.38, а максимальная — 3.69.
Следите за динамикой Key Tronic Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости KTCC
- KTCC Gains 5.3% Despite Posting Wider Q4 Loss Amid Tariff Pressures
- Key Tronic Corporation (KTCC) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Key Tronic (KTCC) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Key Tronic Expands US and Vietnam Output
- Earnings call transcript: Key Tronic’s Q4 2025 reveals revenue drop and strategic expansions
- Key Tronic sets executive compensation targets and awards for fiscal 2026
- Why Harrow Shares Are Trading Higher By 23%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AirNet Technology (NASDAQ:ANTE), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
Дневной диапазон
3.38 3.69
Годовой диапазон
2.21 6.11
- Предыдущее закрытие
- 3.53
- Open
- 3.52
- Bid
- 3.62
- Ask
- 3.92
- Low
- 3.38
- High
- 3.69
- Объем
- 62
- Дневное изменение
- 2.55%
- Месячное изменение
- 23.55%
- 6-месячное изменение
- 38.70%
- Годовое изменение
- -34.77%
