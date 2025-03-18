Moedas / KTCC
KTCC: Key Tronic Corporation
3.59 USD 0.15 (4.36%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do KTCC para hoje mudou para 4.36%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.50 e o mais alto foi 3.59.
Veja a dinâmica do par de moedas Key Tronic Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
KTCC Notícias
Faixa diária
3.50 3.59
Faixa anual
2.21 6.11
- Fechamento anterior
- 3.44
- Open
- 3.51
- Bid
- 3.59
- Ask
- 3.89
- Low
- 3.50
- High
- 3.59
- Volume
- 41
- Mudança diária
- 4.36%
- Mudança mensal
- 22.53%
- Mudança de 6 meses
- 37.55%
- Mudança anual
- -35.32%
