통화 / KTCC
KTCC: Key Tronic Corporation
3.57 USD 0.02 (0.56%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
KTCC 환율이 오늘 -0.56%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 3.45이고 고가는 3.65이었습니다.
Key Tronic Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KTCC News
- KTCC Gains 5.3% Despite Posting Wider Q4 Loss Amid Tariff Pressures
- Key Tronic Corporation (KTCC) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Key Tronic (KTCC) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Key Tronic Expands US and Vietnam Output
- Earnings call transcript: Key Tronic’s Q4 2025 reveals revenue drop and strategic expansions
- Key Tronic sets executive compensation targets and awards for fiscal 2026
- Why Harrow Shares Are Trading Higher By 23%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AirNet Technology (NASDAQ:ANTE), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
일일 변동 비율
3.45 3.65
년간 변동
2.21 6.11
- 이전 종가
- 3.59
- 시가
- 3.56
- Bid
- 3.57
- Ask
- 3.87
- 저가
- 3.45
- 고가
- 3.65
- 볼륨
- 113
- 일일 변동
- -0.56%
- 월 변동
- 21.84%
- 6개월 변동
- 36.78%
- 년간 변동율
- -35.68%
20 9월, 토요일