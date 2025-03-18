시세섹션
통화 / KTCC
주식로 돌아가기

KTCC: Key Tronic Corporation

3.57 USD 0.02 (0.56%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

KTCC 환율이 오늘 -0.56%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 3.45이고 고가는 3.65이었습니다.

Key Tronic Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

KTCC News

일일 변동 비율
3.45 3.65
년간 변동
2.21 6.11
이전 종가
3.59
시가
3.56
Bid
3.57
Ask
3.87
저가
3.45
고가
3.65
볼륨
113
일일 변동
-0.56%
월 변동
21.84%
6개월 변동
36.78%
년간 변동율
-35.68%
20 9월, 토요일