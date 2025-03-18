QuotazioniSezioni
KTCC: Key Tronic Corporation

3.57 USD 0.02 (0.56%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio KTCC ha avuto una variazione del -0.56% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.45 e ad un massimo di 3.65.

Segui le dinamiche di Key Tronic Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
3.45 3.65
Intervallo Annuale
2.21 6.11
Chiusura Precedente
3.59
Apertura
3.56
Bid
3.57
Ask
3.87
Minimo
3.45
Massimo
3.65
Volume
113
Variazione giornaliera
-0.56%
Variazione Mensile
21.84%
Variazione Semestrale
36.78%
Variazione Annuale
-35.68%
21 settembre, domenica