Valute / KTCC
KTCC: Key Tronic Corporation
3.57 USD 0.02 (0.56%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio KTCC ha avuto una variazione del -0.56% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.45 e ad un massimo di 3.65.
Segui le dinamiche di Key Tronic Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
KTCC News
- KTCC Gains 5.3% Despite Posting Wider Q4 Loss Amid Tariff Pressures
- Key Tronic Corporation (KTCC) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Key Tronic (KTCC) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Key Tronic Expands US and Vietnam Output
- Earnings call transcript: Key Tronic’s Q4 2025 reveals revenue drop and strategic expansions
- Key Tronic sets executive compensation targets and awards for fiscal 2026
- Why Harrow Shares Are Trading Higher By 23%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AirNet Technology (NASDAQ:ANTE), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
Intervallo Giornaliero
3.45 3.65
Intervallo Annuale
2.21 6.11
- Chiusura Precedente
- 3.59
- Apertura
- 3.56
- Bid
- 3.57
- Ask
- 3.87
- Minimo
- 3.45
- Massimo
- 3.65
- Volume
- 113
- Variazione giornaliera
- -0.56%
- Variazione Mensile
- 21.84%
- Variazione Semestrale
- 36.78%
- Variazione Annuale
- -35.68%
21 settembre, domenica