KTCC: Key Tronic Corporation
3.57 USD 0.02 (0.56%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de KTCC a changé de -0.56% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 3.45 et à un maximum de 3.65.
Suivez la dynamique Key Tronic Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
KTCC Nouvelles
- KTCC Gains 5.3% Despite Posting Wider Q4 Loss Amid Tariff Pressures
- Key Tronic Corporation (KTCC) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Key Tronic (KTCC) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Key Tronic Expands US and Vietnam Output
- Earnings call transcript: Key Tronic’s Q4 2025 reveals revenue drop and strategic expansions
- Key Tronic sets executive compensation targets and awards for fiscal 2026
- Why Harrow Shares Are Trading Higher By 23%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AirNet Technology (NASDAQ:ANTE), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
Range quotidien
3.45 3.65
Range Annuel
2.21 6.11
- Clôture Précédente
- 3.59
- Ouverture
- 3.56
- Bid
- 3.57
- Ask
- 3.87
- Plus Bas
- 3.45
- Plus Haut
- 3.65
- Volume
- 113
- Changement quotidien
- -0.56%
- Changement Mensuel
- 21.84%
- Changement à 6 Mois
- 36.78%
- Changement Annuel
- -35.68%
20 septembre, samedi