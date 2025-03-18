KurseKategorien
KTCC: Key Tronic Corporation

3.60 USD 0.01 (0.28%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von KTCC hat sich für heute um 0.28% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.45 bis zu einem Hoch von 3.65 gehandelt.

Verfolgen Sie die Key Tronic Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

KTCC News

Tagesspanne
3.45 3.65
Jahresspanne
2.21 6.11
Vorheriger Schlusskurs
3.59
Eröffnung
3.56
Bid
3.60
Ask
3.90
Tief
3.45
Hoch
3.65
Volumen
39
Tagesänderung
0.28%
Monatsänderung
22.87%
6-Monatsänderung
37.93%
Jahresänderung
-35.14%
