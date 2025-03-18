Währungen / KTCC
KTCC: Key Tronic Corporation
3.60 USD 0.01 (0.28%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von KTCC hat sich für heute um 0.28% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.45 bis zu einem Hoch von 3.65 gehandelt.
Verfolgen Sie die Key Tronic Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KTCC News
- KTCC Gains 5.3% Despite Posting Wider Q4 Loss Amid Tariff Pressures
- Key Tronic Corporation (KTCC) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Key Tronic (KTCC) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Key Tronic Expands US and Vietnam Output
- Earnings call transcript: Key Tronic’s Q4 2025 reveals revenue drop and strategic expansions
- Key Tronic sets executive compensation targets and awards for fiscal 2026
- Why Harrow Shares Are Trading Higher By 23%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AirNet Technology (NASDAQ:ANTE), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
Tagesspanne
3.45 3.65
Jahresspanne
2.21 6.11
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.59
- Eröffnung
- 3.56
- Bid
- 3.60
- Ask
- 3.90
- Tief
- 3.45
- Hoch
- 3.65
- Volumen
- 39
- Tagesänderung
- 0.28%
- Monatsänderung
- 22.87%
- 6-Monatsänderung
- 37.93%
- Jahresänderung
- -35.14%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K