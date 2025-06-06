FiyatlarBölümler
Dövizler / KRP
Geri dön - Hisse senetleri

KRP: Kimbell Royalty Partners Common Units Representing Limited Part

13.35 USD 0.31 (2.27%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

KRP fiyatı bugün -2.27% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 13.33 ve Yüksek fiyatı olarak 13.72 aralığında işlem gördü.

Kimbell Royalty Partners Common Units Representing Limited Part hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

KRP haberleri

Günlük aralık
13.33 13.72
Yıllık aralık
10.98 16.99
Önceki kapanış
13.66
Açılış
13.72
Satış
13.35
Alış
13.65
Düşük
13.33
Yüksek
13.72
Hacim
771
Günlük değişim
-2.27%
Aylık değişim
-4.30%
6 aylık değişim
-4.16%
Yıllık değişim
-16.56%
21 Eylül, Pazar