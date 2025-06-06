Dövizler / KRP
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
KRP: Kimbell Royalty Partners Common Units Representing Limited Part
13.35 USD 0.31 (2.27%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
KRP fiyatı bugün -2.27% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 13.33 ve Yüksek fiyatı olarak 13.72 aralığında işlem gördü.
Kimbell Royalty Partners Common Units Representing Limited Part hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KRP haberleri
- 2 Hidden Gems For A Blooming Retirement; Yields +6%
- Kimbell Royalty: A High-Margin And Sustainable Business Model Justify An Upside (NYSE:KRP)
- Kimbell Royalty: Solid Production, But Distribution Reduced On Lower Oil Prices
- My #1 Contrarian Bet: Why I'm Betting Big On The Market's Most Undervalued Sector
- Kimbell Royalty Partners, LP Common Units (KRP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Kimbell (KRP) Q2 Revenue Rises 13%
- Kimbell Royalty (KRP) Lags Q2 Earnings Estimates
- Kimbell Royalty Q2 2025 slides: Distribution yield dips as debt rises
- Kimbell Royalty earnings missed by $0.12, revenue fell short of estimates
- Sitio Royalties (STR) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- What's in Store for Marathon Petroleum Stock in Q2 Earnings?
- Kimbell Royalty (KRP) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- Kimbell Royalty (KRP) Crossed Above the 200-Day Moving Average: What That Means for Investors
- Wall Street Analysts Think Kimbell Royalty (KRP) Could Surge 27.4%: Read This Before Placing a Bet
- Best Income Stocks to Buy for July 23rd
- New Strong Buy Stocks for July 23rd
- New Strong Buy Stocks for July 17th
- Best Income Stocks to Buy for July 17th
- Hate Taxes? Buy These Tax-Advantaged Yields
- Kimbell Royalty Partners Stock: Acquisition, Cash Distribution, Good Valuation, Buy (KRP)
- Kimbell Royalty Partners Announces Date for Second Quarter 2025 Earnings Release and Conference Call
- The Biggest Bull Market Of The Decade Could Already Be Underway
- 12 Undercovered Stocks: Kraken Robotics, Honeywell, Blue Owl Capital And More
- Kimbell Royalty: Double-Digit Yield, Exceptional Business Model For Long-Term Investors
Günlük aralık
13.33 13.72
Yıllık aralık
10.98 16.99
- Önceki kapanış
- 13.66
- Açılış
- 13.72
- Satış
- 13.35
- Alış
- 13.65
- Düşük
- 13.33
- Yüksek
- 13.72
- Hacim
- 771
- Günlük değişim
- -2.27%
- Aylık değişim
- -4.30%
- 6 aylık değişim
- -4.16%
- Yıllık değişim
- -16.56%
21 Eylül, Pazar