Валюты / KRP
KRP: Kimbell Royalty Partners Common Units Representing Limited Part
13.20 USD 0.13 (0.99%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс KRP за сегодня изменился на 0.99%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.07, а максимальная — 13.27.
Следите за динамикой Kimbell Royalty Partners Common Units Representing Limited Part. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
13.07 13.27
Годовой диапазон
10.98 16.99
- Предыдущее закрытие
- 13.07
- Open
- 13.10
- Bid
- 13.20
- Ask
- 13.50
- Low
- 13.07
- High
- 13.27
- Объем
- 861
- Дневное изменение
- 0.99%
- Месячное изменение
- -5.38%
- 6-месячное изменение
- -5.24%
- Годовое изменение
- -17.50%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.