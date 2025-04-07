Währungen / KRP
KRP: Kimbell Royalty Partners Common Units Representing Limited Part
13.45 USD 0.21 (1.54%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von KRP hat sich für heute um -1.54% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 13.44 bis zu einem Hoch von 13.72 gehandelt.
Verfolgen Sie die Kimbell Royalty Partners Common Units Representing Limited Part-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
13.44 13.72
Jahresspanne
10.98 16.99
- Vorheriger Schlusskurs
- 13.66
- Eröffnung
- 13.72
- Bid
- 13.45
- Ask
- 13.75
- Tief
- 13.44
- Hoch
- 13.72
- Volumen
- 147
- Tagesänderung
- -1.54%
- Monatsänderung
- -3.58%
- 6-Monatsänderung
- -3.45%
- Jahresänderung
- -15.94%
