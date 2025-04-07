KurseKategorien
Währungen / KRP
Zurück zum Aktien

KRP: Kimbell Royalty Partners Common Units Representing Limited Part

13.45 USD 0.21 (1.54%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von KRP hat sich für heute um -1.54% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 13.44 bis zu einem Hoch von 13.72 gehandelt.

Verfolgen Sie die Kimbell Royalty Partners Common Units Representing Limited Part-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

KRP News

Tagesspanne
13.44 13.72
Jahresspanne
10.98 16.99
Vorheriger Schlusskurs
13.66
Eröffnung
13.72
Bid
13.45
Ask
13.75
Tief
13.44
Hoch
13.72
Volumen
147
Tagesänderung
-1.54%
Monatsänderung
-3.58%
6-Monatsänderung
-3.45%
Jahresänderung
-15.94%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K