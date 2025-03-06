FiyatlarBölümler
Dövizler / KITT
KITT: Nauticus Robotics Inc

3.34 USD 0.03 (0.91%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

KITT fiyatı bugün 0.91% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 3.25 ve Yüksek fiyatı olarak 3.60 aralığında işlem gördü.

Nauticus Robotics Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
3.25 3.60
Yıllık aralık
0.49 6.04
Önceki kapanış
3.31
Açılış
3.25
Satış
3.34
Alış
3.64
Düşük
3.25
Yüksek
3.60
Hacim
1.622 K
Günlük değişim
0.91%
Aylık değişim
357.53%
6 aylık değişim
255.32%
Yıllık değişim
131.94%
21 Eylül, Pazar