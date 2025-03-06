货币 / KITT
KITT: Nauticus Robotics Inc
3.29 USD 0.07 (2.08%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日KITT汇率已更改-2.08%。当日，交易品种以低点3.15和高点3.36进行交易。
关注Nauticus Robotics Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
KITT新闻
- Nauticus Robotics Stock Is Tumbling Tuesday: Here's Why - Nauticus Robotics (NASDAQ:KITT)
- Nauticus Robotics’ Aquanaut vehicle reaches record 2,300-meter depth
- Nauticus Robotics Q2 2025 slides: Revenue surges 347% amid continued losses
- Nauticus Robotics forms alliance with Advanced Ocean Systems
- Nauticus Robotics names Jimena Begaries as interim CFO
- Nauticus Robotics reports strong Q2 with multiple client projects
- Nauticus Robotics partners with Open Ocean Robotics
- Earnings call transcript: Nauticus Robotics Q1 2025 shows resilience amid challenges
- Nauticus Robotics Reports Strong Start to 2025
- Nauticus Robotics, Inc. (KITT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Why Is Nauticus Robotics Stock Soaring Today? - Nauticus Robotics (NASDAQ:KITT)
日范围
3.15 3.36
年范围
0.49 6.04
- 前一天收盘价
- 3.36
- 开盘价
- 3.30
- 卖价
- 3.29
- 买价
- 3.59
- 最低价
- 3.15
- 最高价
- 3.36
- 交易量
- 616
- 日变化
- -2.08%
- 月变化
- 350.68%
- 6个月变化
- 250.00%
- 年变化
- 128.47%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值