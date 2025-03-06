Valute / KITT
KITT: Nauticus Robotics Inc
3.34 USD 0.03 (0.91%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio KITT ha avuto una variazione del 0.91% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.25 e ad un massimo di 3.60.
Segui le dinamiche di Nauticus Robotics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
KITT News
Intervallo Giornaliero
3.25 3.60
Intervallo Annuale
0.49 6.04
- Chiusura Precedente
- 3.31
- Apertura
- 3.25
- Bid
- 3.34
- Ask
- 3.64
- Minimo
- 3.25
- Massimo
- 3.60
- Volume
- 1.622 K
- Variazione giornaliera
- 0.91%
- Variazione Mensile
- 357.53%
- Variazione Semestrale
- 255.32%
- Variazione Annuale
- 131.94%
21 settembre, domenica