KITT: Nauticus Robotics Inc

3.34 USD 0.03 (0.91%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio KITT ha avuto una variazione del 0.91% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.25 e ad un massimo di 3.60.

Segui le dinamiche di Nauticus Robotics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
3.25 3.60
Intervallo Annuale
0.49 6.04
Chiusura Precedente
3.31
Apertura
3.25
Bid
3.34
Ask
3.64
Minimo
3.25
Massimo
3.60
Volume
1.622 K
Variazione giornaliera
0.91%
Variazione Mensile
357.53%
Variazione Semestrale
255.32%
Variazione Annuale
131.94%
21 settembre, domenica