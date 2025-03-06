Devises / KITT
KITT: Nauticus Robotics Inc
3.34 USD 0.03 (0.91%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de KITT a changé de 0.91% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 3.25 et à un maximum de 3.60.
Suivez la dynamique Nauticus Robotics Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
KITT Nouvelles
- Nauticus Robotics Stock Is Tumbling Tuesday: Here's Why - Nauticus Robotics (NASDAQ:KITT)
- Nauticus Robotics’ Aquanaut vehicle reaches record 2,300-meter depth
- Nauticus Robotics Q2 2025 slides: Revenue surges 347% amid continued losses
- Nauticus Robotics forms alliance with Advanced Ocean Systems
- Nauticus Robotics names Jimena Begaries as interim CFO
- Nauticus Robotics reports strong Q2 with multiple client projects
- Nauticus Robotics partners with Open Ocean Robotics
- Earnings call transcript: Nauticus Robotics Q1 2025 shows resilience amid challenges
- Nauticus Robotics Reports Strong Start to 2025
- Nauticus Robotics, Inc. (KITT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Why Is Nauticus Robotics Stock Soaring Today? - Nauticus Robotics (NASDAQ:KITT)
Range quotidien
3.25 3.60
Range Annuel
0.49 6.04
- Clôture Précédente
- 3.31
- Ouverture
- 3.25
- Bid
- 3.34
- Ask
- 3.64
- Plus Bas
- 3.25
- Plus Haut
- 3.60
- Volume
- 1.622 K
- Changement quotidien
- 0.91%
- Changement Mensuel
- 357.53%
- Changement à 6 Mois
- 255.32%
- Changement Annuel
- 131.94%
20 septembre, samedi