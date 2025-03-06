Moedas / KITT
KITT: Nauticus Robotics Inc
3.31 USD 0.02 (0.61%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do KITT para hoje mudou para 0.61%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.26 e o mais alto foi 3.44.
Veja a dinâmica do par de moedas Nauticus Robotics Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KITT Notícias
Faixa diária
3.26 3.44
Faixa anual
0.49 6.04
- Fechamento anterior
- 3.29
- Open
- 3.29
- Bid
- 3.31
- Ask
- 3.61
- Low
- 3.26
- High
- 3.44
- Volume
- 1.371 K
- Mudança diária
- 0.61%
- Mudança mensal
- 353.42%
- Mudança de 6 meses
- 252.13%
- Mudança anual
- 129.86%
