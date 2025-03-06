Currencies / KITT
KITT: Nauticus Robotics Inc
3.36 USD 0.13 (3.72%)
Sector: Industrials Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
KITT exchange rate has changed by -3.72% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 3.27 and at a high of 3.52.
Follow Nauticus Robotics Inc dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
KITT News
Daily Range
3.27 3.52
Year Range
0.49 6.04
- Previous Close
- 3.49
- Open
- 3.50
- Bid
- 3.36
- Ask
- 3.66
- Low
- 3.27
- High
- 3.52
- Volume
- 627
- Daily Change
- -3.72%
- Month Change
- 360.27%
- 6 Months Change
- 257.45%
- Year Change
- 133.33%
