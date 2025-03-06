通貨 / KITT
KITT: Nauticus Robotics Inc
3.31 USD 0.02 (0.61%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
KITTの今日の為替レートは、0.61%変化しました。日中、通貨は1あたり3.26の安値と3.44の高値で取引されました。
Nauticus Robotics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
3.26 3.44
1年のレンジ
0.49 6.04
- 以前の終値
- 3.29
- 始値
- 3.29
- 買値
- 3.31
- 買値
- 3.61
- 安値
- 3.26
- 高値
- 3.44
- 出来高
- 1.371 K
- 1日の変化
- 0.61%
- 1ヶ月の変化
- 353.42%
- 6ヶ月の変化
- 252.13%
- 1年の変化
- 129.86%
