KITT: Nauticus Robotics Inc
3.36 USD 0.13 (3.72%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс KITT за сегодня изменился на -3.72%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.27, а максимальная — 3.52.
Следите за динамикой Nauticus Robotics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
3.27 3.52
Годовой диапазон
0.49 6.04
- Предыдущее закрытие
- 3.49
- Open
- 3.50
- Bid
- 3.36
- Ask
- 3.66
- Low
- 3.27
- High
- 3.52
- Объем
- 627
- Дневное изменение
- -3.72%
- Месячное изменение
- 360.27%
- 6-месячное изменение
- 257.45%
- Годовое изменение
- 133.33%
