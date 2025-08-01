FiyatlarBölümler
Dövizler / KFY
Geri dön - Hisse senetleri

KFY: Korn Ferry

73.06 USD 0.38 (0.52%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

KFY fiyatı bugün -0.52% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 73.02 ve Yüksek fiyatı olarak 74.16 aralığında işlem gördü.

Korn Ferry hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

KFY haberleri

Günlük aralık
73.02 74.16
Yıllık aralık
59.23 80.65
Önceki kapanış
73.44
Açılış
74.16
Satış
73.06
Alış
73.36
Düşük
73.02
Yüksek
74.16
Hacim
552
Günlük değişim
-0.52%
Aylık değişim
-0.48%
6 aylık değişim
8.98%
Yıllık değişim
-2.52%
21 Eylül, Pazar