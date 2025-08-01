Dövizler / KFY
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
KFY: Korn Ferry
73.06 USD 0.38 (0.52%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
KFY fiyatı bugün -0.52% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 73.02 ve Yüksek fiyatı olarak 74.16 aralığında işlem gördü.
Korn Ferry hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KFY haberleri
- Korn Ferry hisse geri alım programını 250 milyon dolar artırdı
- Korn Ferry increases share repurchase program by $250 million
- Why Korn/Ferry (KFY) is a Great Dividend Stock Right Now
- Korn/Ferry stock price target maintained at $78 by UBS on modest growth
- Dow Surges Over 100 Points; Korn Ferry Earnings Top Views - CaliberCos (NASDAQ:CWD), Core & Main (NYSE:CNM)
- Earnings call transcript: Korn Ferry beats Q1 2026 forecasts, stock surges
- Korn Ferry Consulting Rates Hit Record
- What's Going On With Korn Ferry Stock Today? - Korn Ferry (NYSE:KFY)
- Compared to Estimates, Korn/Ferry (KFY) Q1 Earnings: A Look at Key Metrics
- Korn/Ferry stock maintains Buy rating at Goldman Sachs after earnings beat
- Korn/Ferry (KFY) Q1 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Korn Ferry Reports 11% EPS Rise in Q1
- Korn Ferry Q1 FY’26 slides: revenue up 5%, EMEA and APAC drive growth
- Korn Ferry shares jump as first quarter earnings beat expectations
- Korn Ferry earnings beat by $0.07, revenue topped estimates
- Korn Ferry declares $0.48 per share quarterly dividend
- Oracle, Synopsys, GameStop to report earnings Tuesday
- Korn Ferry Earnings Are Imminent; These Most Accurate Analysts Revise Forecasts Ahead Of Earnings Call - Korn Ferry (NYSE:KFY)
- Korn/Ferry (KFY) Q1 Earnings Preview: What You Should Know Beyond the Headline Estimates
- Fluent (FLNT) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Top Stocks From the Staffing Industry to Keep an Eye On
- Kelly Services (KELYA) Q2 Earnings Meet Estimates
- Cross Country Healthcare (CCRN) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Zacks Industry Outlook Highlights Korn Ferry, Heidrick & Struggles International and RCM Technologies
Günlük aralık
73.02 74.16
Yıllık aralık
59.23 80.65
- Önceki kapanış
- 73.44
- Açılış
- 74.16
- Satış
- 73.06
- Alış
- 73.36
- Düşük
- 73.02
- Yüksek
- 74.16
- Hacim
- 552
- Günlük değişim
- -0.52%
- Aylık değişim
- -0.48%
- 6 aylık değişim
- 8.98%
- Yıllık değişim
- -2.52%
21 Eylül, Pazar