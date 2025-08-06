Devises / KFY
KFY: Korn Ferry
73.06 USD 0.38 (0.52%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de KFY a changé de -0.52% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 73.02 et à un maximum de 74.16.
Suivez la dynamique Korn Ferry. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
73.02 74.16
Range Annuel
59.23 80.65
- Clôture Précédente
- 73.44
- Ouverture
- 74.16
- Bid
- 73.06
- Ask
- 73.36
- Plus Bas
- 73.02
- Plus Haut
- 74.16
- Volume
- 552
- Changement quotidien
- -0.52%
- Changement Mensuel
- -0.48%
- Changement à 6 Mois
- 8.98%
- Changement Annuel
- -2.52%
20 septembre, samedi