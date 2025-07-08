货币 / KFY
KFY: Korn Ferry
73.48 USD 0.47 (0.64%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日KFY汇率已更改0.64%。当日，交易品种以低点72.72和高点73.70进行交易。
关注Korn Ferry动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
KFY新闻
日范围
72.72 73.70
年范围
59.23 80.65
- 前一天收盘价
- 73.01
- 开盘价
- 72.72
- 卖价
- 73.48
- 买价
- 73.78
- 最低价
- 72.72
- 最高价
- 73.70
- 交易量
- 126
- 日变化
- 0.64%
- 月变化
- 0.10%
- 6个月变化
- 9.61%
- 年变化
- -1.96%
