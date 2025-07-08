КотировкиРазделы
KFY: Korn Ferry

73.01 USD 0.51 (0.70%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс KFY за сегодня изменился на 0.70%. При этом минимальная цена на торгах достигала 71.90, а максимальная — 73.27.

Следите за динамикой Korn Ferry. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
71.90 73.27
Годовой диапазон
59.23 80.65
Предыдущее закрытие
72.50
Open
72.27
Bid
73.01
Ask
73.31
Low
71.90
High
73.27
Объем
590
Дневное изменение
0.70%
Месячное изменение
-0.54%
6-месячное изменение
8.91%
Годовое изменение
-2.59%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.