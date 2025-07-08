Валюты / KFY
KFY: Korn Ferry
73.01 USD 0.51 (0.70%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс KFY за сегодня изменился на 0.70%. При этом минимальная цена на торгах достигала 71.90, а максимальная — 73.27.
Следите за динамикой Korn Ferry. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
71.90 73.27
Годовой диапазон
59.23 80.65
- Предыдущее закрытие
- 72.50
- Open
- 72.27
- Bid
- 73.01
- Ask
- 73.31
- Low
- 71.90
- High
- 73.27
- Объем
- 590
- Дневное изменение
- 0.70%
- Месячное изменение
- -0.54%
- 6-месячное изменение
- 8.91%
- Годовое изменение
- -2.59%
