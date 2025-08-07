KurseKategorien
Währungen / KFY
KFY: Korn Ferry

73.44 USD 1.04 (1.44%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von KFY hat sich für heute um 1.44% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 72.29 bis zu einem Hoch von 73.73 gehandelt.

Verfolgen Sie die Korn Ferry-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
72.29 73.73
Jahresspanne
59.23 80.65
Vorheriger Schlusskurs
72.40
Eröffnung
72.43
Bid
73.44
Ask
73.74
Tief
72.29
Hoch
73.73
Volumen
989
Tagesänderung
1.44%
Monatsänderung
0.04%
6-Monatsänderung
9.55%
Jahresänderung
-2.01%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K