Währungen / KFY
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
KFY: Korn Ferry
73.44 USD 1.04 (1.44%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von KFY hat sich für heute um 1.44% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 72.29 bis zu einem Hoch von 73.73 gehandelt.
Verfolgen Sie die Korn Ferry-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KFY News
- Korn Ferry erweitert Aktienrückkaufprogramm um 250 Millionen US-Dollar
- Korn Ferry increases share repurchase program by $250 million
- Why Korn/Ferry (KFY) is a Great Dividend Stock Right Now
- Korn/Ferry: UBS bestätigt Kursziel von 78 US-Dollar nach moderatem Wachstum
- Korn/Ferry stock price target maintained at $78 by UBS on modest growth
- Dow Surges Over 100 Points; Korn Ferry Earnings Top Views - CaliberCos (NASDAQ:CWD), Core & Main (NYSE:CNM)
- Earnings call transcript: Korn Ferry beats Q1 2026 forecasts, stock surges
- Korn Ferry Consulting Rates Hit Record
- What's Going On With Korn Ferry Stock Today? - Korn Ferry (NYSE:KFY)
- Compared to Estimates, Korn/Ferry (KFY) Q1 Earnings: A Look at Key Metrics
- Korn/Ferry stock maintains Buy rating at Goldman Sachs after earnings beat
- Korn/Ferry (KFY) Q1 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Korn Ferry Reports 11% EPS Rise in Q1
- Korn Ferry Q1 FY’26 slides: revenue up 5%, EMEA and APAC drive growth
- Korn Ferry shares jump as first quarter earnings beat expectations
- Korn Ferry: EPS übertrifft Schätzungen um 0,07 $ - Umsatz besser als erwartet
- Korn Ferry earnings beat by $0.07, revenue topped estimates
- Korn Ferry declares $0.48 per share quarterly dividend
- Oracle, Synopsys, GameStop to report earnings Tuesday
- Korn Ferry Earnings Are Imminent; These Most Accurate Analysts Revise Forecasts Ahead Of Earnings Call - Korn Ferry (NYSE:KFY)
- Korn/Ferry (KFY) Q1 Earnings Preview: What You Should Know Beyond the Headline Estimates
- Fluent (FLNT) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Top Stocks From the Staffing Industry to Keep an Eye On
- Kelly Services (KELYA) Q2 Earnings Meet Estimates
Tagesspanne
72.29 73.73
Jahresspanne
59.23 80.65
- Vorheriger Schlusskurs
- 72.40
- Eröffnung
- 72.43
- Bid
- 73.44
- Ask
- 73.74
- Tief
- 72.29
- Hoch
- 73.73
- Volumen
- 989
- Tagesänderung
- 1.44%
- Monatsänderung
- 0.04%
- 6-Monatsänderung
- 9.55%
- Jahresänderung
- -2.01%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K