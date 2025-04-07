Dövizler / KELYB
KELYB: Kelly Services Inc - Class B
13.84 USD 0.13 (0.95%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
KELYB fiyatı bugün 0.95% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 13.84 ve Yüksek fiyatı olarak 13.84 aralığında işlem gördü.
Kelly Services Inc - Class B hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- H4
- D1
- W1
- MN
KELYB haberleri
Günlük aralık
13.84 13.84
Yıllık aralık
11.04 20.68
- Önceki kapanış
- 13.71
- Açılış
- 13.84
- Satış
- 13.84
- Alış
- 14.14
- Düşük
- 13.84
- Yüksek
- 13.84
- Hacim
- 1
- Günlük değişim
- 0.95%
- Aylık değişim
- 0.95%
- 6 aylık değişim
- 13.44%
- Yıllık değişim
- -33.08%
21 Eylül, Pazar